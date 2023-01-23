『天然那智石（黒砂利）20kg 選べる7サイズ(10mm?60mm) (3分（15-18mm))【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 45分に出品され03月19日 00時 45分に終了予定です。即決価格は8,639円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
X07K8N48GJ
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 20.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8639円
474 入札履歴
終了
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