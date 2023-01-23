『P最大18倍10/29限定 (取寄) トミーヒルフィガー メンズ コットン クラシックス V-ネック 3-パック Hilfiger【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 42分に出品され03月30日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Tommy Hilfiger トミーヒルフィガー
商品名：Tommy Hilfiger Cotton Classics V-Neck 3-Pack
コットン クラシックス V-ネック 3-パック
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：White
詳細:トミーヒルフィガーコットンクラシックスVネック3パックのクラシックなスタイリングは、日常のワードローブに欠かせない完璧なマストアイテムです。
3パックで販売.
クラシックなV-ネックライン.
半袖構造.
標準のストレートヘムライン。
フロント左下のブランドラベル。
綿100%.
洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥
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落札価格8638円
115 入札履歴
終了
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