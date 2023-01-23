『P最大18倍10/29限定 (取寄) トミーヒルフィガー メンズ コットン クラシックス V-ネック 3-パック Hilfiger【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 42分に出品され03月30日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,638円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：Tommy Hilfiger トミーヒルフィガー

商品名：Tommy Hilfiger Cotton Classics V-Neck 3-Pack

コットン クラシックス V-ネック 3-パック

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：White

詳細:トミーヒルフィガーコットンクラシックスVネック3パックのクラシックなスタイリングは、日常のワードローブに欠かせない完璧なマストアイテムです。

3パックで販売.

クラシックなV-ネックライン.

半袖構造.

標準のストレートヘムライン。

フロント左下のブランドラベル。

綿100%.

洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ P最大18倍10/29限定

(取寄)

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