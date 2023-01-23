『スコットランド発 DD Tarp 3x3- MC マルチカム 迷彩柄 カモ柄 カモフラージュ タープ 耐水性 3000mm ハンモックのフラ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 05時 13分に出品され03月04日 05時 13分に終了予定です。即決価格は8,634円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スコットランド発 DD Tarp 3x3- MC マルチカム 迷彩柄 カモ柄 カモフラージュ タープ 耐水性 3000mm ハンモックのフラ
【商品説明】
・サイズ：3m × 3m
・パッケージ重量:0.94
・付属品：ガイドライン×4 、ペグ×4
・重量：790ｇ ※ペグ等を含まない
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8634円
604 入札履歴
終了
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