『LE LABO SANTAL 33EDP ル ラボ サンタル 33 オードパルファム 100ml 香水【正規品 】【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 05時 40分に出品され04月01日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,632円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 ：LE LABO SANTAL 33EDP ル ラボ サンタル 33 オードパルファム 100ml 香水

ブランド ： LE LABO

商品の形状 ： 液体

商品体積 ：100 ミリリットル

香り ： サンダルウッド、レザー、パピルス、シダー、スミレ、カルダモン、アイリス、アンバー

対象年齢 ： 大人