『Gamakatsu(Gamakatsu) タックルバッカン18 GM2582 ホワイト(魚柄)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 32分に出品され03月22日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,628円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Gamakatsu(Gamakatsu) タックルバッカン18 GM2582 ホワイト(魚柄)



【商品説明】

・〈内寸〉D210×W310×H230mm

・サイズ:〈外寸〉D230×W320×H250mm

・素材:〈本体〉E.V.A

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 29.40 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 1.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。