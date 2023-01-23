『Gamakatsu(Gamakatsu) タックルバッカン18 GM2582 ホワイト(魚柄)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 32分に出品され03月22日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,628円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Gamakatsu(Gamakatsu) タックルバッカン18 GM2582 ホワイト(魚柄)
【商品説明】
・〈内寸〉D210×W310×H230mm
・サイズ:〈外寸〉D230×W320×H250mm
・素材:〈本体〉E.V.A
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 29.40 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 1.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8628円
181 入札履歴
終了
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