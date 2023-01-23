『プーマゴルフ 2023年秋冬モデル メンズ ストレッチ 千鳥 スリム テーパード パンツ 624945 PUMA GOLF 【23】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 38分に出品され03月07日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 裾にかけて適度な窄みを入れる事で美脚ラインを演出するテーパードパンツ。



ハイパーストレッチ機能を備えた生地により、ストレスフリーな着用が叶う1着です。細かい千鳥柄の生地を使用するなど、普段使いにも対応できるほどファッショナブルなデザイン。ベルトループやDカンなどを備える事で、利便性とデザイン性を両立したアイテムです。



詳細

ハイパーストレッチ

テーパード

Ｄカン

左下のプーマキャットロゴ