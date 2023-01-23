『Pet soft Guinea Pig Bed Guinea Pig Hideout House Rabbit Bed Cozy Bunny Hideout for Rabbits Hamster Bunny Rats Chinchilla Cave Bed Small Animal Bed【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 44分に出品され03月26日 10時 44分に終了予定です。即決価格は8,624円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Pet soft Guinea Pig Bed Guinea Pig Hideout House Rabbit Bed Cozy Bunny Hideout for Rabbits Hamster Bunny Rats Chinchilla Cave Bed Small Animal Bed (Blue)ブランド：Pet Soft商品サイズ：高さ：9 cm横幅：21.1 cm奥行：24.5 cm 商品番号：色：Blue素材：fleece