『プティルウ百寿に贈る、桃色ちゃんちゃんこを着たお祝いテディベア(ケース フレグランスソープフラワー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 00時 36分に出品され05月15日 00時 36分に終了予定です。即決価格は8,623円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プティルウ百寿に贈る、桃色ちゃんちゃんこを着たお祝いテディベア(ケース フレグランスソープフラワー)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.50 cm
横幅 : 17.30 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8623円
724 入札履歴
終了
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