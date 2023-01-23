『【国内正規品】完全ワイヤレス Bluetooth イヤホン eoz air BLACK x SILVER イーオージー・エアー ブラックｘシルバー E【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 10時 32分に出品され03月08日 10時 32分に終了予定です。即決価格は8,621円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Bluetooth:5.0

アルミハウジング採用

落としにくいアラウンド型アンテナフック

防水：IPX5

連続再生：6時間