『タカラトミー(TAKARA TOMY) ジェンガ ウルティメイト【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 20時 31分に出品され04月13日 20時 31分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカラトミー(TAKARA TOMY) ジェンガ ウルティメイト



【商品説明】

・対象年齢 :6才以上



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ タカラトミー(TAKARA

TOMY)

ジェンガ

ウルティメイト