『ARCTERYX Fraser Jacket フレイザー ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 20分に出品され03月23日 17時 20分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYX Fraser Jacket Mens/フレイザー ジャケット



ゴアテックスが仕様されており、止水ジップと4つのポケットがあります。



内側にはゴアテックスC-KNIT採用などで半袖の上に着用しても肌触りもいいです！



特に目立った傷等ありませんが中古品ですのでご理解ください。



これからの季節に使い勝手がとても良いかと！



購入時に付属していたバードエイドも有効期限切れですが有りますのでご一緒に発送します！！



カラー Exosphere（薄いネイビー）

サイズ M

着丈 71cm

身幅 58.5cm

裄丈 91cm



【デザイン】

・ARCTERYX (アークテリクス)の「Fraser Jacket (フレイザージャケット)」

・バンクーバーの実際の天候にインスパイアされたモデル

・軽くてパッカブルで傘より持ち運びしやすいウェザープロテクションウェア



【素材】

・着心地のよさを高めたすっきりとしたアーバンスタイルに、山岳ウェアで実績のある防水、防風、透湿性プロテクションを合わせた、ゴアテックス素材とGORE C-KNITバッカーテクノロジーを採用



定価¥57,200



折りたたんでの発送となります

あらかじめご了承下さい



カラー···ブルー



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX

Fraser

Jacket

フレイザー

ジャケット