『趣味職人 サンシェード シームレス ライト フォレスター SJ5/SJG系 SJ5 SJG 『05s-e007-sa』【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 16分に出品され04月05日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【適合車種】フォレスターSJ5/SJG ※アイサイト非装着車の場合、単眼カメラ部分に隙間が生じます。

【商品内容】フロントガラス1枚/サイドドアガラス2枚/リアドアガラス2枚/クウォーターガラス2枚/リアガラス1枚

【光りを遮断】特殊生地で光りをカットします。エアコンも快適に使え、燃費向上効果

【脱着が簡単】簡易吸盤を使用しますので脱着が簡単です

【低価格実現】車用カーテンに比べ低価格です。※レールの施工も不要