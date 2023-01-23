『CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 06時 42分に出品され03月14日 06時 42分に終了予定です。即決価格は8,618円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CGOLDENWALL ペット用バリカン ペットクリッパー 回転速度無極調整可能 低騒音 初心者に適用 プロレベル 小型犬 中型犬 大型犬
【商品説明】
・【プロ精度のトリミング用バリカン】丈夫かつ高品質なチタニウムの刃とセラミック製可動式の刃が圧倒的なトリミング経験をお届けします。放熱も早く、長時間の使用が可能です。長時間のご使用の後でも、刃が鋭いまま保たれます。
・【全身カット対応でき】二種類サイズのリミットコームを提供しているため、3ｍｍ、6ｍｍ、9ｍｍ、12ｍｍの四種類のサイズを選択可能！調整できな回転速度と組み合わせて使用すると、ペットの目・耳・顔・爪・お尻・辺り…どんなところでも思いっきりカットできます！
・【多種類の動物だけでなく...！】ウサギ、猫、犬、羊…そして馬までの動物にも適しているだけでなく、ゴチャゴチャした毛布や毛皮のアイ
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 23.70 cm
奥行 : 30.70 cm
重量 : 1.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8618円
487 入札履歴
終了
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