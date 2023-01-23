『プランタースタンド プランターベース プランター フラワースタンド おしゃれ ナチュラル インテリア 木製 植木鉢 植物置き 太型 白 ホワイト GUY-926WH OTTD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 43分に出品され03月20日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,613円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プランタースタンド プランターベース プランター フラワースタンド おしゃれ ナチュラル インテリア 棚 玄関 玄関先 入口 ガーデニング 木製 ハイタイプ 植木鉢 植物置き 観葉植物 花台 室内 屋外 エントランス 円型 太型 白 ホワイト GUY-926WH OTTD



ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベース。

ホワイトカラーのナチュラルな雰囲気がグリーンを際立たせます。



天然木ならではの美しい木目が特徴的で、おしゃれな空間を演出します。

床傷防止のフェルト付きです。



SIZE : Φ20×H68

素材 : 天然木(パイン) ラッカー塗装



※お客様のご覧になられますパソコン機器及びモニタの設定及び出力環境、また撮影時の照明等で、実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。