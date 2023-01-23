『ウールシュポルト(uhlsport) サッカー GK キーパーグローブ レジスト シリーズ 1011158 4 ブラック×フローオレンジ×ホ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 23時 11分に出品され03月17日 23時 11分に終了予定です。即決価格は8,612円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウールシュポルト(uhlsport) サッカー GK キーパーグローブ レジスト シリーズ 1011158 4 ブラック×フローオレンジ×ホ



【商品説明】

・カラー:ブラック×フローオレンジ×ホワイト(01)

・サイズ: 4，5，6，7，8，9，10(Jr.対応)

・パーム:スーパーレジスト

・フィンガーカット:ハーフネガティブ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。