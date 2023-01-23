『OLEVS Women Watches Black Dial Brown Leather Dress Ladies for Female Analog【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 34分に出品され04月10日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 OLEVS Women Watches Black Dial Brown Leather Dress Ladies for Female Analog Quartz Wrist Watch with Date Waterproof Classic Casual ブランド名 商品コメント Womens Watches Leather Band Fashion Black Dial Dress Design Simple Slim Big face with stylish Golden index(1.14/29mm)，easy reader，Classic style Casual dress watch for Women，Shiny beveled golden round case and Genuine Leather strap with release pin buckle， has been carefully designed to stand the test of time， so Charming and OutstandingbrWatches for Women Day Date Calendar / Waterproof / Luminous FUNCTION Know the time to arrange your daily work - Efficient and fast work/ Watch pointers can glow in the dark/ Easy to read/ Easy to adjust watch band within 9.06inch/ shockproof/ 3ATM water resistant up to 30 meters - 100 feet， handwash，swimming，daily use waterproof，not suitable for underwater activitiesbrLadies Watches ?High Quality - Muli-purpose Occasions? Not satisfied with 90-day refund. Quartz movement， button battery， the battery life is up to 24-36 months， keep the time precise， Hardlex crystal glass - high hardness，durable， scratch resistant mineral， Genuine Leather watch strap， - better breathable and a comfortable wearing experiencebrFemale Wrist Watch MULI-PURPOSE OCCASIONS Suitable for indoor/outdoor activities such as Meeting，Business，festive，dating，party，birthday，graduation ceremony，dancing，performance，travel，Thanksgiving，Christmas， ideal giftsbrWomens Fashion Watch ?Suitable for People? Applicable to the young women，ladies，teens girls，female，college students，business women，business elite，leaders，colleagues， girlfriends，lover，wife，daught，etc. are all great gifts for friends/family/loved one 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab レディースファッション ファッション 腕時計、アクセサリー ペアウォッチ

商品コード YS0000021738202402

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

ペアウォッチ タグ OLEVS

Women

Watches

Black

Dial

Brown

Leather

Dress

Ladies

for

Female

Analog