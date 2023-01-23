『OLEVS Women Watches Black Dial Brown Leather Dress Ladies for Female Analog【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 34分に出品され04月10日 21時 34分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|OLEVS Women Watches Black Dial Brown Leather Dress Ladies for Female Analog Quartz Wrist Watch with Date Waterproof Classic Casual
|ブランド名
|商品コメント
|Womens Watches Leather Band Fashion Black Dial Dress Design Simple Slim Big face with stylish Golden index(1.14/29mm)，easy reader，Classic style Casual dress watch for Women，Shiny beveled golden round case and Genuine Leather strap with release pin buckle， has been carefully designed to stand the test of time， so Charming and OutstandingbrWatches for Women Day Date Calendar / Waterproof / Luminous FUNCTION Know the time to arrange your daily work - Efficient and fast work/ Watch pointers can glow in the dark/ Easy to read/ Easy to adjust watch band within 9.06inch/ shockproof/ 3ATM water resistant up to 30 meters - 100 feet， handwash，swimming，daily use waterproof，not suitable for underwater activitiesbrLadies Watches ?High Quality - Muli-purpose Occasions? Not satisfied with 90-day refund. Quartz movement， button battery， the battery life is up to 24-36 months， keep the time precise， Hardlex crystal glass - high hardness，durable， scratch resistant mineral， Genuine Leather watch strap， - better breathable and a comfortable wearing experiencebrFemale Wrist Watch MULI-PURPOSE OCCASIONS Suitable for indoor/outdoor activities such as Meeting，Business，festive，dating，party，birthday，graduation ceremony，dancing，performance，travel，Thanksgiving，Christmas， ideal giftsbrWomens Fashion Watch ?Suitable for People? Applicable to the young women，ladies，teens girls，female，college students，business women，business elite，leaders，colleagues， girlfriends，lover，wife，daught，etc. are all great gifts for friends/family/loved one
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000021738202402
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落札価格8596円
619 入札履歴
終了
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