【送料無料】ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス 七五三 子供ドレス ブラック 黒 ロング 女の子 タフタ素材 バイオリン ピアノコンクール 披【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

セット内容 ୨♥୧



ドレス

「記載のないアクセサリー・小物等は付属しません」





素材 ୨♥୧



サテン





カラー ୨♥୧



ブラック





サイズ（cm） ୨♥୧



120/バスト62 ウエスト58 着丈97



130/バスト66 ウエスト61 着丈105



140/バスト70 ウエスト64 着丈113



150/バスト74 ウエスト68 着丈117



160/バスト78 ウエスト71 着丈126

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。





送料 ୨♥୧





1点 880円(北海道・九州・沖縄・離島除く)

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