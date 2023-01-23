『【送料無料】ピアノ発表会 ドレス 中学生 ワンピース ジュニアドレス 七五三 子供ドレス ブラック 黒 ロング 女の子 タフタ素材 バイオリン ピアノコンクール 披【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 05分に出品され03月17日 10時 05分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容 ୨♥୧
ドレス
「記載のないアクセサリー・小物等は付属しません」
素材 ୨♥୧
サテン
カラー ୨♥୧
ブラック
サイズ（cm） ୨♥୧
120/バスト62 ウエスト58 着丈97
130/バスト66 ウエスト61 着丈105
140/バスト70 ウエスト64 着丈113
150/バスト74 ウエスト68 着丈117
160/バスト78 ウエスト71 着丈126
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。
送料 ୨♥୧
1点 880円(北海道・九州・沖縄・離島除く)
商品を複数ご注文の場合の送料は、下記の表を参照してくださ
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落札価格8596円
78 入札履歴
終了
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