『ホーガンウイングス 1/200 MD-11 マクドネル ダグラス デモカラー ランディングギアスタンド付属【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 09時 59分に出品され04月07日 09時 59分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケール：1/200

プラスチック製

スナップフィットモデル

ランディングギア&スタンド付