『アークライト マンハッタン新版 完全日本語版 (2-4人用 30分 8才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 59分に出品され03月24日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト マンハッタン新版 完全日本語版 (2-4人用 30分 8才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :8才以上

・カードサイズ :45mm×70mm

・プレイ人数 :2～4人

・プレイ時間 :30分

・本体サイズ :275×275×70mm



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 27.70 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 1.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

マンハッタン新版

完全日本語版

(2-4人用

30分

8才以上向け)

ボードゲーム