『KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 13時 00分に出品され03月31日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水



【商品説明】

・【アウトドアコット ハイロー2使用】コットのフレームは、23mm大径の超軽量・高強度の7075アルミニウム合金製で、表面にはアルマイト処理を施し、引き裂きや腐食に強い。また、耐荷重強度を高める長方形のフレームデザインもあり、長期間の使用でも変形しにくいです。生地は厚手の300Dオックスフォード生地を使用しており、耐久性、通気性、肌触りにも優れています。

・【キャンプ コット 】サイズ：190cmx65cmx17/41cm、ハイ・ロー2段階の高さを自由に切り替えることができます。折りたたみサイズ：55cmx19cmx19cm、コンパクト、重量3.1kg、耐荷重150kg。

・【多様な使用場所】キャ



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 2.83 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。