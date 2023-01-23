『KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 13時 00分に出品され03月31日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,593円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水
【商品説明】
・【アウトドアコット ハイロー2使用】コットのフレームは、23mm大径の超軽量・高強度の7075アルミニウム合金製で、表面にはアルマイト処理を施し、引き裂きや腐食に強い。また、耐荷重強度を高める長方形のフレームデザインもあり、長期間の使用でも変形しにくいです。生地は厚手の300Dオックスフォード生地を使用しており、耐久性、通気性、肌触りにも優れています。
・【キャンプ コット 】サイズ：190cmx65cmx17/41cm、ハイ・ロー2段階の高さを自由に切り替えることができます。折りたたみサイズ：55cmx19cmx19cm、コンパクト、重量3.1kg、耐荷重150kg。
・【多様な使用場所】キャ
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 2.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
GEJ-LC アルミコット ローコット アウトドアベッド ソロキャンプ キャンプベット (ブラック)
¥ 8589
SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス アクア
¥ 8589
WEJOY キャンプ コット リクライニング アウトドア ベッド 折りたたみ 5段階調整 サマーベッド ビーチチェア 日光浴 ベランダ 耐荷
¥ 8588
Snugpak(スナグパック) 寝袋 フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規
¥ 8587
KLYMIT(クライミット) スリーピングパッド Static V Camo 一人用 インフレータブルマット OD0005 06SVKD01
¥ 8585
KLYMIT(クライミット) スリーピングパッド Static V Camo 一人用 インフレータブルマット OD0005 06SVKD01
¥ 8585
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア ライトジップ ユーカリ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度-2
¥ 8585
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 8585
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナー スクエア ライトジップ テレインカモ 3シーズン対応 春用 夏用 秋用 洗濯可 快適使用温度
¥ 8584
CoolTry エアーベッド マットレス シングル サイズ 耐荷重300kg 長さ188×幅99×厚さ38 電動ポンプ内蔵 高反発 極厚 膨
¥ 8583
コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型
¥ 8583
コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L0 使用可能温度0度 マミー型 カーキ 2000031104
¥ 8582
ATEPA エアーマット 8.5cm キャンプ 車中泊マットインフレータブルバッグ付きで5回 &I-BEAM加工厚手側壁& 240T春亜紡績
¥ 8582
waku fimac 2WAY 軽量 カーキ ローコット ハイコット コンパクト ベッド 枕 折り畳み ワクフィマック
¥ 8582
whiteseek 寝袋 シュラフ 羽毛 ダウン 封筒型 軽量 極小 コンパクト 手のひらサイズ (1200 ブラック)
¥ 8581
コールマン(Coleman) コット トレイルヘッドコット 約9kg 2000031295
¥ 8581
whiteseek 寝袋 シュラフ 羽毛 ダウン 封筒型 軽量 極小 コンパクト 手のひらサイズ (1200 レッド)
¥ 8581
コールマン(Coleman) コット トレイルヘッドコット 約9kg 2000031295
¥ 8581
落札価格8593円
177 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！