『釣り具 SHIMOTSUKE(シモツケ) 無限 ハリス掛箱 焼桐 80cm 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 05時 55分に出品され03月09日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
釣り仕掛け
【商品名】
SHIMOTSUKE(シモツケ) 無限 ハリス掛箱 焼桐 80cm 日本製
シモツケ(Shimotsuke)
【商品説明】
・80cm×6cm×3cm
・サイズ:80cm
・タイプ:ハリス掛箱
・日本製
・材質:桐
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 81.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8591円
890 入札履歴
終了
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