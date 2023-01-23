『釣り具 SHIMOTSUKE(シモツケ) 無限 ハリス掛箱 焼桐 80cm 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 05時 55分に出品され03月09日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,591円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 釣り仕掛け

【商品名】

SHIMOTSUKE(シモツケ) 無限 ハリス掛箱 焼桐 80cm 日本製

シモツケ(Shimotsuke)



【商品説明】

・80cm×6cm×3cm

・サイズ:80cm

・タイプ:ハリス掛箱

・日本製

・材質:桐



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。