『Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX カモパターン 150ｍ 1.2号 22.2lb 4本編み コスタルカモ RLX150M12【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 02時 27分に出品され03月25日 02時 27分に終了予定です。即決価格は8,583円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX カモパターン 150ｍ 1.2号 22.2lb 4本編み コスタルカモ RLX150M12



【商品説明】

・カラー:コスタルカモ

・主な対応魚種:シーバス ブラックバス トラウト メバル アジ カサゴ ヒラメ タチウオ 青物 アキアジ

・号数:1.2号 / 全長:150ｍ / 強度:22.2lb / 編み:4本編み

・素材:PE



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 8.40 cm

奥行 : 9.40 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。