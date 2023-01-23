『グリーンハウス カクテルビアサーバー すぐに楽しめるカクテルレシピブックと保冷材付 GH-BEERLS-BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 10時 13分に出品され04月14日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,589円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンハウス カクテルビアサーバー すぐに楽しめるカクテルレシピブックと保冷材付 GH-BEERLS-BK



【商品説明】

・商品管理番号：ghs-gh-beerls

・対応：缶飲料：500ml 350ml 330mlペットボトルなど：500ml(直径70mm 高さ235mm以内)

・素材：ABS樹脂 シリコーン

・耐冷温度：-10

・耐熱温度：60

・重量：約1740g(うち保冷剤260g)

・電源：単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池×2本(別売り)



【サイズ】

高さ : 24.20 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 2.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。