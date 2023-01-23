『LEKD2023013L2-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 00時 09分に出品され04月09日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代金引換不可商品】メーカー：東芝
ＬＥＤユニツト交換形ダウンライト 白色深形 高効率
非調光 （出力固定形）
１００パイ 中角 Ｒａ８３
電球色 ２７００Ｋ 遮光角１５
器具光束 １，２３０ルーメン 消費電力 １３．４Ｗ
ＦＨＴ４２形器具相当
LEDD-183003-LS9とLEEU-2002L2-02のセット商品
商品カテゴリ
商品コード
10008428-8
LEKD2033013WWV-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8588
LEKD2033013WV-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8588
LEKD2033013NV-LS9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8588
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¥ 8586
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¥ 8586
【LGWC47023CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 拡散タイプ パネル付型 ホワイト 白熱電球80形1灯器具相当 電球色（2700K） 【panasonic】
¥ 8586
【LGWC47023CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 拡散タイプ パネル付型 ホワイト 白熱電球80形1灯器具相当 電球色（2700K） 【panasonic】
¥ 8586
【LGWC47020CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 拡散タイプ パネル付型 オフブラック 白熱電球80形1灯器具相当 電球色（2700K） 【panasonic】
¥ 8586
【LGWC47102CE1】パナソニック LEDスポットライト 壁直付型 ビーム角24度・集光タイプ パネル付型 プラチナメタリック 電球色（2700K） 【panasonic】
¥ 8586
Seagull 9199???962?mini-pendant相互接続Stem
¥ 8586
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¥ 8585
落札価格8588円
226 入札履歴
終了
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