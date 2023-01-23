『SPALDING(スポルディング) CAGER(ケイジャー) ブラック/コーラル(ピンク) 40-007PK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 14時 29分に出品され03月29日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブラック/ コーラル・ピンク 約H57×W35×D32cm 40-007PK

・・Color:ピンク

・容量: 約32L

・カラー: ブラック/ コーラル (ピンク)

・サイズ: 約H57×W35×D32cm

・素材: ポリエステル