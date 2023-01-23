『レイメイ藤井 双眼鏡 ワイドビュー ポロプリズム 5倍 対物レンズ20mm RXB904【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 15時 21分に出品され04月19日 15時 21分に終了予定です。即決価格は8,588円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レイメイ藤井 双眼鏡 ワイドビュー ポロプリズム 5倍 対物レンズ20mm RXB904



【商品説明】

・【サイズ】W109xH49xD80mm

・【レンズコート】マルチコート

・【倍率】5倍 【対物レンズ有効径】20mm 【実視界】11.4【見かけ視界】56.8

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・明るく広い視界で見やすさ抜群のワイドビュー双眼鏡

・星空観察からコンサート、劇場鑑賞まで幅広いシーン



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 13.30 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。