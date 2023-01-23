『KZ ASXヘッドフォン20 BAユニットHIFIサブウーファースインイヤーモニターバランスアーマチュアヘッドフォンノイズ低減耳栓スポーツヘッドフォン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 14時 43分に出品され05月04日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,586円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ASXは、音響の研究開発における長年の経験を活かし、従来の音響設計のボトルネックを再び突破します。高次元の音響表現を提示し、新しいプロの音響ベンチマーク製品を設定します

高性能ハードウェアが高品質の音質を決定します。新世代のバランスドアーマチュアユニットが完全にアップグレードされました。新しい30017sバランスドアーマチュアの組み合わせ高周波の急激な増加;新しい31736sバランスドアーマチュアの組み合わせの中高域の強化の分析;中間周波数の大幅な最適化新しい29689sバランスドアーマチュアユニットの場合;新しい22955sバランスドアーマチュアユニットの低周波エネルギーは1：3です

高精度のデジタルモデリング3Dプリントされた音響内部サポート部品は、10個の移動する鉄の周波数帯域の相互干渉を回避し、キャビティの共振効果を低減します。厳密で科学的なアーキテクチャ設計では、各周波数帯域の実際の音質が考慮されます

アルミニウム合金と樹脂が衝突してエレガントな美的外観を実現し、表面を手作業で研磨および研磨して、耐摩耗性、滑らかで肌に優しい金属表面カバーを作成します。ヘッドセットは