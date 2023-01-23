『大型犬クッションベッド 洗える スクエア型 ペットソファー 中型犬/小型犬 通年 春夏用 冬 フカフカ おしゃれ 耐噛み 丈夫 シニア犬介護マットレス 滑り止め【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 18時 34分に出品され04月12日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,585円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

素材：スエード



サイズ

S（約60*50*23cm）

M（約75*60*25cm）

L（約90*70*27cm）

XL（約120*90*30cm）



注目ポイント：

ふわふわクッションに寝転んで、ワンちゃんネコちゃんが気持ちよくお昼寝ができそう。

中には高級なPP綿を充填し、弾力性があり、ペットの重さをしっかり支えます。圧力を分散するのでペットに圧迫感を与えません。

底部は点状のシリコンがたくさん付いていて、優れた滑り防止機能があります。

入り口が低いデザイン。出入りしやすく足の悪い子にもシニアにも優しい。

床にエアコンマットとして利用して、夏場は冷房対策や床冷え防止に愛ペットの風邪ひくを予防できます。

お家、オフィス、車内、アウトドアなど、様々なシーンで活躍します。





注意

本体のサイズがちょっと大きいので、簡易な包装でお送りいたします。

お使いのモニターによっては、実際の色と若干異なって見える場合があります。

実寸は素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。