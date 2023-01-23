『ゴルフボール BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボールTOUR B XS 2020年モデル 12球入 イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 17時 56分に出品され04月16日 17時 56分に終了予定です。即決価格は8,582円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフボール
【商品名】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボールTOUR B XS 2020年モデル 12球入 イエロー
【商品説明】
・TOUR B X/XSが新発売。初速で「飛ばす」。初速で「止める」。
・「B」を信じろ。タイガーウッズも認めたツアーボール
・シームレス330デュアルディンプル
・スリップレス・バイトコーティング
・ハイスピード・インナーカバー
・次世代リアクティブ・ウレタンカバー
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8582円
671 入札履歴
終了
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