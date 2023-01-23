『ニュートラ シリンダー ブラック（BK）30cmシンプル・ファイバークレイ・底穴あり【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 01分に出品され03月11日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,575円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニュートラ シリンダー ブラック（BK）30cmシンプル・ファイバークレイ・底穴あり



【商品説明】

・シンプルなファイバークレイのポットです。どんな植物にも合わせやすいデザインとなっています。底穴あり。サイズ（約）：外寸／直径30cm、高さ32.5cm内寸／直径25.5cm、高さ30.5cm容量：15L重量：約5.5kg材質：ファイバークレイ底穴：あり※ハンドメイドの為、サイズ・色が多少異なる場合がございます。※素材の特性により、表面が白くなる白華現象や、乾燥収縮などによりクラックが入る場合がございます。※使用環境によっては、変色や塗装の剥離などが起こる場合がございますので、予めご了承下さい。

・ノーブランド品は、製品コードのない植物の苗などの商品に上で表示されます。ネットショップとして実績ある園芸ネットがセレクトしていますので、安心してご注文ください。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。