『TWINBIRD ふとん乾燥機アロマドライ FD-4148W ホワイト FD-4148W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 45分に出品され03月31日 07時 45分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TWINBIRD ふとん乾燥機アロマドライ FD-4148W ホワイト FD-4148W
【商品説明】
・サイズ:33.5×14×28.5cm
・本体重量:3.3Kg(エアマット、くつアタッチメント含)
・消費電力:450W
・生産国:中国
・素材・材質:本体・フタ・ハンドル・フィルターカバー:ABS、吹き出し口・アロマボックス・くつアタッチメント:PP、ジャバラホース:PE+SUS、エアマット:ナイロン
・電源:AC100V 50-60Hz
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 38.50 cm
重量 : 3.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TWINBIRD ふとん乾燥機アロマドライ FD-4148W ホワイト FD-4148W
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落札価格8574円
929 入札履歴
終了
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