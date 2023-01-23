『【コラントッテ オリジナル ラッピング付 ギフト】Colantotte コラントッテ 磁気ネックレス ALT ネックレス 限定 プレゼント セッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 47分に出品され03月29日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ネックレス・ブラック/ゴールド L
・・Color:ブラック/ゴールドSize:L
・Mサイズ:約47cm トップジョイント最長部約8mm 約17g Lサイズ:約51cm トップジョイント最長部約8mm 約17.5g
・カラー：ブラック×ゴールド、ブラック×シルバー、ブラック×ブラック
・材質：【本体】シリコン【トップジョイント】ステンレス（SUS316L） 磁石：希土類永久磁石150mT(1500G)10個をN極S極交互配列
・首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 医療機器認証番号：301AGBZX00080000
・ウォータープルーフ仕様なので水洗いでお手入れも可能。スポーツ時にも安心して使用いただけます。
セット品コラントッテ ネックレス 3点セット ネックレス ALT(オルト)ブラック×シルバー＆コラントッテ フェイスタオル&マイクロファイバ
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落札価格8572円
509 入札履歴
終了
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