『イーピージーEPZ TP20ポータブルヘッドホンアンプ32bit/384Khz/DSD256 ・ 3.5mm&4.4mmデュアル出力、And【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 10分に出品され03月19日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーピージーEPZ TP20ポータブルヘッドホンアンプ32bit/384Khz/DSD256 ・ 3.5mm&4.4mmデュアル出力、Android専用Type C (BLACK)
【商品説明】
・3.5mm&4.4mmデュアル出力
・32bit/384Khz/DSD256（DSD 256、32bit/384kHz PCMをサポート）
・8芯銅銀ワイヤーケーブル、亜鉛合金本体
・CS43131 デュアルチップセット
・T
【注意事項】
・商品により、サイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
詳細がわかりにくい場合はお気軽にお問合せくださいませ。
・食品の賞味期限と詳細画像について
商品画像はすべてサンプルです。賞味期限に関して、サンプル撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限が十分に有効な未開封商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
・実店舗及び他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れとなる可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきますのでご了承くださいませ。
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落札価格8565円
426 入札履歴
終了
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