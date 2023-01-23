『Fancii 10倍拡大化粧鏡 プレミアムメイクミラー LEDライト付き 充電式、3色調光 吸盤ロック付き 360度回転 スタンド/壁掛け両【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 05時 57分に出品され03月22日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,562円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Fancii 10倍拡大化粧鏡 プレミアムメイクミラー LEDライト付き 充電式、3色調光 吸盤ロック付き 360度回転 スタンド/壁掛け両



【商品説明】

Fancii 10倍拡大化粧鏡 プレミアムメイクミラー LEDライト付き 充電式、3色調光 吸盤ロック付き 360度回転 スタンド/壁掛け両用 メタリック調、ピンク(Lana)

・360吸引スイベル - 気密シール付きの強化されたロック吸引機構は、滑らかな表面に超安全なアタッチメントを提供します。360回転は任意の角度または位置に調節可能である。

・トライカラー照明 - 3 ledライト設定(暖かく、中立の白と自然の日光)と調光可能な明るさは、あなたのメイクが任意の環境で色補正されていることを確認します。

・強力な10x倍率 - 大きな1

X087CBH2NP



【サイズ】

高さ : 12.09 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 24.31 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。