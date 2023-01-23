『【ポイント2倍】名画額縁/フレームセット 〔F6号〕 ミレー 「晩鐘」 460×552×55mm 壁掛けひも付き 金フレーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 44分に出品され04月15日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 名画額縁/フレームセット 【F6号】 ミレー 「晩鐘」 460×552×55mm 壁掛けひも付き 金フレーム 【ジャンル・特徴】 本物により近く複製。豪華に見える金のフレーム入り高級な絵画額 [ 17426 ]
軽量水彩額縁/フレーム 〔F6号/オーク〕 壁掛けひも/UV(紫外線)カットアクリル/マット付き 化粧箱入り 8155
¥ 8505
タペストリー おしゃれ 和風 モダン 麻 縦長 細タペストリー 皿々 wlj7979
¥ 8498
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¥ 8495
ユーパワー ジェームス・ウィーンズ Gel加工アートフレーム 「ビーチ ライド1」(代引不可)
¥ 8492
〔長方形額〕木製額 縦横兼用額 前面アクリル仕様 高級木製長方形額（700×350mm） ブラウン
¥ 8491
ユーパワー サム・トフト Gel加工 アートフレーム 「ワンダフル ライフ」〔代引不可〕
¥ 8491
ユーパワー Gel加工 アートフレーム ジュリア・プリントン 「レイト サマー ブーケ」
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シェリー・ブラム Gel加工 アートフレーム 「ホリホック ロウ クール」
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アートパネル インテリア雑貨 幅60×奥行4×高さ90cm ART-199B リビング 廊下 ベッドルーム 店舗 オフィス プレゼント
¥ 8491
〔干支掛軸〕〔動植綵絵掛軸〕干支の掛軸・鳳凰・鶴・鶏 伊藤若冲 尺三掛軸 （牡丹図）TS
¥ 8491
〔干支掛軸〕〔動植綵絵掛軸〕干支の掛軸・鳳凰・鶴・鶏 伊藤若冲 尺三掛軸 （紫陽花双鶏図）TS
¥ 8491
〔長方形額〕木製額 縦横兼用額 前面アクリル仕様 高級木製長方形額（700×350mm）ブラウン
¥ 8491
〔長方形額〕木製額 縦横兼用額 前面アクリル仕様 高級木製長方形額（700×350mm） チーク
¥ 8491
〔軽量水彩額〕マット付き・「UV（紫外線）カットアクリル」 模様入り水彩額F4号 マット付 グリーン
¥ 8488
似顔絵 カップル 2人分 様々な記念日に 黒木作
¥ 8484
〔干支掛軸〕〔動植綵絵掛軸〕干支の掛軸・鳳凰・鶴・鶏 伊藤若冲 尺三掛軸 （群鶏図）(代引不可)
¥ 8484
〔干支掛軸〕〔動植綵絵掛軸〕干支の掛軸・鳳凰・鶴・鶏 伊藤若冲 尺三掛軸 （旭日雄鶏図）(代引不可)
¥ 8484
落札価格8561円
563 入札履歴
終了
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