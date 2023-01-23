『【ポイント2倍】名画額縁/フレームセット 〔F6号〕 ミレー 「晩鐘」 460×552×55mm 壁掛けひも付き 金フレーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 44分に出品され04月15日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,561円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 名画額縁/フレームセット 【F6号】 ミレー 「晩鐘」 460×552×55mm 壁掛けひも付き 金フレーム 【ジャンル・特徴】 本物により近く複製。豪華に見える金のフレーム入り高級な絵画額 [ 17426 ]