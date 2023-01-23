『ジョンレノン メガネフレーム ブランド JL1022-2 丸めがね レトロ アンティーク【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 37分に出品され04月01日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジョンレノンJL-1022-2
サイズ 4224-142
高さ 4.2cm
幅 12.8ｃｍ
材質 *フロント*チタン
*テンプル*セル
カラー フロント表 /シルバー 裏/同じ
テンプル表/ブラックデミ 裏/同じ
状態 新品
付属品 専用ケース
備考 送料 本州 0円 離島.北海道400円
※フレームのみの出品です
レンズご入り用の方は別途ご注文承ります
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落札価格8556円
998 入札履歴
終了
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