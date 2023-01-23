『ディッキーズ リュックサック DK LOGO TAPE BACKPACK ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 37分に出品され03月23日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディッキーズ リュックサック DK LOGO TAPE BACKPACK ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: 無
・タテ46cmxヨコ26cmxマチ14cm
・ポケットの数:7(外側5/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:500g
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 35.60 cm
奥行 : 48.10 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8556円
820 入札履歴
終了
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