『WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 32分に出品され03月08日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能



【商品説明】

・2.8インチカラー液晶搭載、ワンセグテレビ、AMラジオ、FMラジオ機能

・イヤホン端子搭載（イヤホン別売）/背面自立用スタンド搭載

・テレビ録画、ラジオ録音機能（メディア：マイクロSD別売）

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・単3乾電池3本（別売)/マイクロＵＳＢ給電(DCIN5V端子※ケーブル別売）対応

・防災・非常用機能：LEDライト、SOSサイレン、USB電



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



＊賞味（消費）期限につきまして＊

商品画像は見本でございます。

当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。