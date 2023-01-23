『WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 32分に出品され03月08日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能
【商品説明】
・2.8インチカラー液晶搭載、ワンセグテレビ、AMラジオ、FMラジオ機能
・イヤホン端子搭載（イヤホン別売）/背面自立用スタンド搭載
・テレビ録画、ラジオ録音機能（メディア：マイクロSD別売）
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・単3乾電池3本（別売)/マイクロＵＳＢ給電(DCIN5V端子※ケーブル別売）対応
・防災・非常用機能：LEDライト、SOSサイレン、USB電
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
＊賞味（消費）期限につきまして＊
商品画像は見本でございます。
当店では、商品ごとに出荷が可能な賞味（消費）期限までの日数を定めており、定めた日数以上の商品に限り出荷させて頂いております。
河本総合防災 備蓄ラジオECO-3
¥ 8547
河本総合防災 備蓄ラジオECO-3
¥ 8547
ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-306 : FM/AM/ワイドFM対応 ブラック ICF-306 B
¥ 8544
2PCS Mini Business Walkie Talkie， Wireless Business Two Way Radios Walkie Talkie Speaker， Handsfree Clip on Walkie Talkie for Business Conversation Ca
¥ 8540
ARC ワンワイヤ監視キット モトローララジオ XPR6300/6350/6380/6500/6550/6580/7550 APX4000/6000/7000用
¥ 8540
パナソニック 充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 (14.4V/18V/21.6V対応) bluetooth 5W回転角度0~270度・USB-A×2端子(合計2.0A)本体のみ(電池パック・充電器別売)
¥ 8540
東芝 CDラジカセ グレー TY-CDS8（H）
¥ 8537
WINTECH CDクロックラジオ(FMワイドバンド対応) ホワイト デュアルアラーム機能搭載 CDC-220
¥ 8535
ポータブルオーディオ 東芝 ワイドFM/AMポケットラジオTOSHIBA TY-SPR6-N
¥ 8534
ORION Bluethooth搭載ラジカセ SCR-B5 ワイドFM対応 LEDレベルメーター採用
¥ 8533
SONY ハンディポータブルラジオ (TV(1-3ch)， FM/AM) ICF-P20
¥ 8531
コイズミ ホームラジオ AM/FM ワイドFM対応 大型ダイヤル 木目 SAD-7223/M
¥ 8528
HanRongDa Bluetoothスピーカー 小型BCLラジオ MicroSDカード対応 FM/AM/短波/ワイドFM対応 充電式 MP3レ
¥ 8527
CDクロックラジオ G keni CDプレーヤー 目覚まし時計 スヌーズ&デュアルアラーム機能搭載 CD/FM/USB/AUX/Blueモードな?
¥ 8526
TOSHIBA(東芝) CDラジオ TY-C250-W (ホワイト)
¥ 8526
ワンセグテレビ WINTECH 2.8インチカラー液晶付きワンセグテレビ/ラジオ TVR-L37 ホワイト 乾電池対応
¥ 8526
HanRongDa 小型ラジオ APPリモコン FM/中波/短波/VHF/ワイドFM対応 Bluetoothスピーカー MicroSDカード
¥ 8525
TMY オンエアー ワンセグラジオ ブラック ORD-01BK
¥ 8524
落札価格8553円
29 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！