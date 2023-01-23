『DGK ディージーケー GHETTO LOGICAL JOSH KALIS 8.06インチ SKATEBOARD スケートボード スケボー デッキ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 19分に出品され04月05日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 8.06×32インチ（1インチ=2.54cm）



JESSUPのデッキテープ(￥735）を１枚サービスしています。