『ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66H-UB (UB)アンバーブラウン W66xD27xH54【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 45分に出品され03月09日 04時 45分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ウェルカムウッド(Welcome Wood)」より引用"
【商品名】
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW66H-UB (UB)アンバーブラウン W66xD27xH54
【商品説明】
・内寸 長さ600mm 奥行き270mm 高さ510mm
・外寸 長さ660mm 棚板奥行270mm 高さ540mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・木製 フラワースタンド66型 奥行27cmタイプ 高さ54cm
・色はアンバーブラウン
【サイズ】
高さ : 28.80 cm
横幅 : 56.20 cm
奥行 : 70.40 cm
重量 : 7.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8547円
62 入札履歴
終了
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