『ファミスタ’92【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 05時 45分に出品され03月31日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファミスタ’92



【商品説明】

・ニンテンドー ファミリーコンピューター ファミコンソフト ファミスタ 92が登場です。



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。