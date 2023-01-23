『ゲーミングマウス GIGABYTE AORUS M5(USB有線 光学センサー オムロン製スイッチ 7キー 右利き用 )国内正規代理店品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 06分に出品され03月24日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゲーミングマウス GIGABYTE AORUS M5(USB有線 光学センサー オムロン製スイッチ 7キー 右利き用 )国内正規代理店品



【商品説明】

・【DPI】 50~6400dpi(50dpi刻みで設定可能、DPI切り替えスイッチによるオンザフライ切り替えは800/1200/1600/2400dpi)

・【インターフェイス】 USB

・【ケーブル長】 1.8m

・【センサー】 光学センサー(Pixart 3389)

・【寸法、重量】 (L) 128× (W) 72 ×(H)43mm、118g~130.5g(±5%)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。