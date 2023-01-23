『オーム電機 LED洋風ペンダントライト 8畳用 昼光色 LT-Y40D8G-W1 06-3873 OHM ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 16分に出品され03月06日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーム電機 LED洋風ペンダントライト 8畳用 昼光色 LT-Y40D8G-W1 06-3873 OHM ホワイト
【サイズ】
高さ : 13.21 cm
横幅 : 46.99 cm
奥行 : 47.24 cm
重量 : 2.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格8539円
250 入札履歴
終了
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