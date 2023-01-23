『パナソニック 一体型LEDベースライトiDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W230 省エネタイプ 6900lmタイプ 温白色 調光 XLX460DHVPLA9【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 47分に出品され03月14日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,538円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】メーカー:パナソニック 型番:XLX460DHVPLA9 商品名:一体型LEDベースライト《iDシリーズ》40形