『リー ゴルフパンツ PLAY SKINNY レディース GREEN XS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 51分に出品され03月11日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,534円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リー ゴルフパンツ PLAY SKINNY レディース GREEN XS



【商品説明】

・Lee(リー)

・メイン素材: 綿91%/ポリエステル6%ポリウレタン3%

・素材構成: 綿91%/ポリエステル6%ポリウレタン3%



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 31.70 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。