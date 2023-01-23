『VARIVAS(バリバス) ナイロンライン I.G.F.A. スペシャルトローリングライン 1000m 80lb フラッシュグリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 12時 59分に出品され04月09日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VARIVAS(バリバス) ナイロンライン I.G.F.A. スペシャルトローリングライン 1000m 80lb フラッシュグリーン
【商品説明】
・フラッシュグリーン
・素材:ナイロン/全長:1000m/80lb
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8530円
891 入札履歴
終了
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