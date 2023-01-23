『VARIVAS(バリバス) ナイロンライン I.G.F.A. スペシャルトローリングライン 1000m 80lb フラッシュグリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 12時 59分に出品され04月09日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VARIVAS(バリバス) ナイロンライン I.G.F.A. スペシャルトローリングライン 1000m 80lb フラッシュグリーン



【商品説明】

・フラッシュグリーン

・素材:ナイロン/全長:1000m/80lb



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。