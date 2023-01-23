『RSタイチ(アールエスタイチ) ヒップバッグ 多機能 ホワイト 容量:10L RSB268【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 00分に出品され04月01日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,528円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RSタイチ(アールエスタイチ) ヒップバッグ 多機能 ホワイト 容量:10L RSB268
【商品説明】
・サイズ : 11×39×22cm
・原材料: 複合素材
・梱包サイズ:45.0 x 30.0 x 16.0 cm
・種類:単品
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 29.70 cm
奥行 : 41.90 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8528円
58 入札履歴
終了
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