『RSタイチ(アールエスタイチ) ヒップバッグ 多機能 ホワイト 容量:10L RSB268【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 00分に出品され04月01日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,528円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RSタイチ(アールエスタイチ) ヒップバッグ 多機能 ホワイト 容量:10L RSB268



【商品説明】

・サイズ : 11×39×22cm

・原材料: 複合素材

・梱包サイズ:45.0 x 30.0 x 16.0 cm

・種類:単品



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 41.90 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。