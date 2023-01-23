『あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVS0480X05S050］ 新WSTARドリル（内部給油） 666-6566【キャンセル不可】ポイント5倍【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 09時 20分に出品され03月21日 09時 20分に終了予定です。即決価格は8,527円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。【特長】 炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。 独自クーラント穴の採用で、高能率加工が可能です。 【用途】 被削材:軟鋼、一般鋼、耐熱合金、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 【仕様
あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVS0460X05S060］ 新WSTARドリル（内部給油） 666-6451【キャンセル不可】ポイント5倍
¥ 8527
あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVS0460X05S050］ 新WSTARドリル（内部給油） 666-6442【キャンセル不可】ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVE1000X02S100］ 新WSTARドリル（外部給油） 665-9845【キャンセル不可】ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVE0990X02S100］ 新WSTARドリル（外部給油） 665-9829【キャンセル不可】ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVE0980X02S100］ 新WSTARドリル（外部給油） 665-9802【キャンセル不可】ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVE0970X02S100］ 新WSTARドリル（外部給油） 665-9781【キャンセル不可】ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［IMX10C4HV100R10010S］ 先端交換式EMヘッド（VQ 664-6042【キャンセル不可】ポイント5倍
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あすつく対応 「直送」 三菱マテリアル 工具（三菱） ［MVS0500X05S060］ 新WSTARドリル（内部給油） 666-6698【キャンセル不可】ポイント5倍
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落札価格8527円
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