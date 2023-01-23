『mzcurse Purple Mix Brown Short Curly Cosplay Hair Wig★海外で人気の並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 08分に出品され03月10日 04時 08分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|mzcurse Purple Mix Brown Short Curly Cosplay Hair Wig
|ブランド名
|商品コメント
| Real Design of Wig as Same as the Anime Character : All Style of our Anime Wig is Designed by Our Professional Cosplayer & Designer. We Have over 10 Years Design Experience & Cooperated with Comic Con Real Design of Wig as Same as the Anime Character : All Style of our Anime Wig is Designed by Our Professional Cosplayer & Designer. We Have over 10 Years Design Experience & Cooperated with Comic Con
Adjustable Cap Size for All Head Circumference : Makeup Wig is Designed with 2 adjustable straps ， 2 Hooks & Soft Breathable Material Structure.Adjust Wig for Size from Small to Medium to Large.No Worry about Size.
Easily Styled by Your Needs :Brown Wig Cosplay is Made of High Quality Heat Resistant synthetic fiber，Which can be Styled by Hair Wax， curling iron or hair straightener easily to Meet Your any Needs.
Where You Can Show :Short Brown Wig Bangs Dressing up to Comic Con， Cosplay show， Halloween， Costume Party，Anime show，Cosplay Event & Daily Use
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000047640203093
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落札価格8526円
316 入札履歴
終了
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