『Women Soft PU Leather Shoulder Handbag Multi Pocket Crossbody Bag Ladies Me【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 58分に出品され03月12日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Women Soft PU Leather Shoulder Handbag Multi Pocket Crossbody Bag Ladies Medium Roomy Purses Fashion Tote Top Handle Satchel
|ブランド名
|商品コメント
|This womens PU leather handbag is made of high quality PU leather， SOFT， comfortable， lightweight， sturdy. Elegant hardware， smooth zippers making it a versatile option for daily use. br Size:28cm*20cm*9cm ， Weight:0.5 KG. Comes with an adjustable shoulder strap (70cm- 134cm). 4 Colors avaliable: black， dark blue， red， purple. Please note the length of the main pockets opening is 26cm. br Multi Pockets Handbag This womens shoulder bag has a 2 front zipper pockets， 2 main zipper pockets， 1 zipper internal pocket， 2 side pockets and 1 anti thief back zipper pocket. Keeping wallets， mini umbrella， iPad， mobile phones， planner， pens， coin purse and other daily essentials well organized. br Every day and travel crossbody bag: Fashionable style， can be used as a handbag， shoulder bag or cross body bag. With a variety of storage options & organization features， ideal for travel， errands， shopping， and diaper bag for parents on the go. br PLEASE PAY ATTENTION TO THE SIZE Taking a measurement before buying For any questions， please feel free to contact us
商品カテゴリ
商品コード
YS0000040437597434
北欧アニマル グリーン 5点セット キルティング 入園・入学基本セット! レッスンバッグQ・シューズバッグQ・体操服入れ・お弁当箱入れ・コップ入れ
¥ 8506
New Balance ニューバランス キッズ ショルダーバッグ PICNIC ECOBAG TOTEBAG ピクニック エコバッグ トートバッグ アイボリー パープル 子供用 NK8ADS317U
¥ 8491
ネイビーストライプ 入園入学必須５点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ
¥ 8479
入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) アクセル全開はたらく車(ライトブル
¥ 8463
[My sweetie] レッスンバッグ 入園入学 5点セット 女の子 男の子 入園準備 入学準備 シューズバッグ 袋 入園セット 入学セット 入園入学準備
¥ 8440
モンスターパーティ ピンク 5点セット シューズバッグDカンタイプ(キルティング)
¥ 8435
ネイビーチェック×グリーンチェック 5点セット シューズバッグDカンタイプ(キルティング)
¥ 8435
ストロベリーランド ミント ５点セット シューズバッグDカンタイプ(キルティング)
¥ 8435
喫茶レモン シュガーピンク ５点セット シューズバッグDカンタイプ(キルティング)
¥ 8435
カモフラージュ5点セット(スタンダード)
¥ 8435
ひみつの世界 ネイビー 5点セット（キルティング） 入園・入学基本セット！ レッスンバッグQ・シューズバッグQ・体操服入れ・お弁当箱入れ・コップ入れ
¥ 8435
スカイチェック×ネイビーチェック 5点セット（キルティング） 入園・入学基本セット！ レッスンバッグQ・シ?
¥ 8435
北欧アニマルネイビー 5点セット（キルティング）
¥ 8435
ネイビーチェック×グリーンチェック 5点セット（キルティング）
¥ 8435
ネイビーチェック×グリーンチェック 5点セット（キルティング） 入園・入学基本セット！ レッスンバッグQ・?
¥ 8428
スカイチェック×ネイビーチェック 5点セット（キルティング） 入園・入学基本セット！ レッスンバッグQ・シ?
¥ 8428
いちごちゃん 5点セット（スタンダード）
¥ 8428
入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) ディープネイビー N8131300
¥ 8404
落札価格8526円
880 入札履歴
終了
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